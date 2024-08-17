Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt içerisinde faaliyette bulundukları iddia edilen 14 şüphelinin kimliği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdü.

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