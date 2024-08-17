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        Mersin'de 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:47
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        Mersin'de 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi
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        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların araç ve ikametlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük, el yazması kitap ile mühür ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

        Eserler, incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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