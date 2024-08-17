Mersin'de 147 sikke, 17 yüzük ve el yazması kitap ele geçirildi

Zanlıların araç ve ikametlerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 147 sikke, 17 yüzük, el yazması kitap ile mühür ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri aradıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.