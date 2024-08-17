Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı göreve başladı
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Karaltı görevine başladı.
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Karaltı görevine başladı.
Karaltı, açıklamasında, ilçeye hizmet etmekten onur duyacağını belirtti.
Tüm paydaşlarla koordineli çalışacaklarını anlatan Karaltı, Bozyazı'yı geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.