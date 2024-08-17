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        Mersin'de otomobille çarpışıp uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:42 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:42
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        Mersin'de otomobille çarpışıp uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Ayhan Koca'nın kullandığı 07 BAA 998 plakalı kamyonet, Demirören Mahallesi D-400 kara yolunda Ş.A. idaresindeki 21 BK 668 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, uçuruma yuvarlandı.

        Kazada Koca hayatını kaybetti, eşi Ayşe Koca yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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