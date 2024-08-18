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        Hatayspor Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:27
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        Hatayspor Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Ligin 1. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Hatayspor, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Hatayspor, karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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