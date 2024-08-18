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        Mersin'de su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde genişletme çalışması yaptığı su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:23
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        Mersin'de su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde genişletme çalışması yaptığı su kuyusuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Dağlı Mahallesi'ndeki kuyuda arkadaşlarıyla genişletme çalışması yapan Eray Yıldırım (30), dengesini kaybetti.

        Yıldırım, yaklaşık 40 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, kuyudan çıkarılan Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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