Mut'ta 29. İncir Festivali düzenlendi

Festivale İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ile vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, "en iyi incir üreticisi" ve "incir yeme" yarışmaları yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 29'uncu kez organize edilen İncir Festivali sona erdi.

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