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        Mut'ta 29. İncir Festivali düzenlendi

        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 29'uncu kez organize edilen İncir Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:45
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        Mut'ta 29. İncir Festivali düzenlendi
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        Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 29'uncu kez organize edilen İncir Festivali sona erdi.

        Dereköy Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, ziyaretçilere ilçede yetiştirilen incirler ikram edildi.

        Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, "en iyi incir üreticisi" ve "incir yeme" yarışmaları yapıldı.

        Kaymakam İhsan Ayrancı, etkinlikteki konuşmasında, ilçede 4 bin 500 dekarda incir üretildiğini söyledi.

        Ürünlere katma değer kazandırmayı amaçladıklarını belirten Ayrancı, "Mut beyazı adını verdiğimiz ürünümüzün coğrafi işaret belgesi alması için gerekli çalışmaları başlattık." dedi.

        Belediye Başkanı Murat Orhan da iklim özelliği sayesinde yörede kaliteli tarımsal ürünler yetiştirildiğini kaydetti.

        Festivale İl Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Karadağ ile vatandaşlar katıldı.

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