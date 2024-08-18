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        Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı

        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:31
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        Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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