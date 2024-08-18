Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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