GÜNCELLEME - Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.
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