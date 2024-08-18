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        GÜNCELLEME - Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:24
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        GÜNCELLEME - Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Seyranlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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