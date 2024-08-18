Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
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