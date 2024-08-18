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        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 18:20 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:27
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        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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