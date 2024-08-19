Tarsus'ta markette çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan markette hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan markette hasar oluştu.
H.K'nin Gazipaşa Mahallesi 1908 Sokak'taki işletmesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Markette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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