Kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Yeni sezon öncesi yaptığı 11 transferle kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni play-off potasında tamamlamayı hedefliyor.

Tarsus ekibi, ligde geçen sezon çıktığı 28 karşılaşmada aldığı 9 galibiyet ve 19 yenilgiyle 37 puan topladı.

Son haftalardaki performansıyla puan tablosunda 12. sıraya ulaşan Tarsusspor, ligde kalmayı başardı.

Yeni sezona daha güçlü başlamayı isteyen kulüp, kadrosundan sadece Büşra Akgün ile yola devam etme kararı aldı ve 4'ü yabancı 11 oyuncu transfer etti.

- "Sezon başlayana kadar yaklaşık 60 antrenman yapacağız"

Başantrenör Cihat Barış Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024-2025 sezonu için yeni ve dinamik kadro oluşturduklarını söyledi.

Daha önce yaşadıkları sıkıntıların tekrarlanmaması için sahada mücadele eden ve ne istediğini bilen bir takım oluşturduklarını belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Amacımız sezon başından itibaren ligde var olduğumuzu, play-off hedeflediğimizi herkese göstermek. Umarım lige sakatlık yaşamadan başlangıç yapar ve bunu bütün sezona yayarız. Geçen sezon aldığımız galibiyetlerle ligde kalmayı başarmıştık. Bu sezon, play-off'ta yer alacak bir pozisyon için mücadele edeceğiz. Amaçlarımız, play-off potasında olmak, iyi sıralama elde etmek ve Türkiye Kupası'na katılmak."