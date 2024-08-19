Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Yeni sezon öncesi yaptığı 11 transferle kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni play-off potasında tamamlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor sezona play-off hedefiyle başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Yeni sezon öncesi yaptığı 11 transferle kadrosunu yenileyen İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni play-off potasında tamamlamayı hedefliyor.

        Tarsus ekibi, ligde geçen sezon çıktığı 28 karşılaşmada aldığı 9 galibiyet ve 19 yenilgiyle 37 puan topladı.

        Son haftalardaki performansıyla puan tablosunda 12. sıraya ulaşan Tarsusspor, ligde kalmayı başardı.

        Yeni sezona daha güçlü başlamayı isteyen kulüp, kadrosundan sadece Büşra Akgün ile yola devam etme kararı aldı ve 4'ü yabancı 11 oyuncu transfer etti.

        - "Sezon başlayana kadar yaklaşık 60 antrenman yapacağız"

        Başantrenör Cihat Barış Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024-2025 sezonu için yeni ve dinamik kadro oluşturduklarını söyledi.

        Daha önce yaşadıkları sıkıntıların tekrarlanmaması için sahada mücadele eden ve ne istediğini bilen bir takım oluşturduklarını belirten Akgün, şöyle konuştu:

        "Amacımız sezon başından itibaren ligde var olduğumuzu, play-off hedeflediğimizi herkese göstermek. Umarım lige sakatlık yaşamadan başlangıç yapar ve bunu bütün sezona yayarız. Geçen sezon aldığımız galibiyetlerle ligde kalmayı başarmıştık. Bu sezon, play-off'ta yer alacak bir pozisyon için mücadele edeceğiz. Amaçlarımız, play-off potasında olmak, iyi sıralama elde etmek ve Türkiye Kupası'na katılmak."

        Akgün, yeni transferlerin adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağını dile getirdi.

        Hazırlık dönemini sıkı çalışmayla geçirdiklerini aktaran Akgün, "Sezon başlayana kadar yaklaşık 60 antrenman yapacağız. Bu süreç bize yetecektir. Ankara ve İstanbul'da turnuvalara katılacağız. Yapacağımız 9-10 hazırlık maçıyla sezona hazır hale geleceğiz." diye konuştu.

        - "Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceğiz"

        Genel menajer Erbil Altanlar da 2024-2025 sezonuna play-off hedefiyle başlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Maçın son saniyesine kadar mücadeleyi bırakmayan, kazanmak için oyun kuralları çerçevesinde her şeyi yapan bir takım olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta markette çıkan yangın söndürüldü
        Tarsus'ta markette çıkan yangın söndürüldü
        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        Silifke'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        Silifke'de orman yangını büyümeden kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
        GÜNCELLEME - Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
        Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı