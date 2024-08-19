Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Strandberg
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Sadiku, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa
Gol: Dk. 21 Fernandes (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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