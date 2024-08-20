Hatayspor-Kasımpaşa maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, son dakikada 3 puan kaybetmediklerini, yarın için önemli ders kazandıklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, son dakikada 3 puan kaybetmediklerini, yarın için önemli ders kazandıklarını söyledi.
Pulat, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin savunma arkası koşuları üzerinde çalıştıklarını ve maçta da bu atakları engellemede başarılı olduklarını belirtti.
Ceza sahasında aksiyon gösterdiklerini dile getiren Pulat, karşılaşmada net goller kaçırdıklarını anlattı.
Ekip olarak derslerine çok iyi çalıştıklarını anlatan Pulat, şunları kaydetti:
"Ekibimle beraber 14-15 saat tüm mesaimizi 'Rakibi nasıl ekarte ederiz, nasıl skor alırız' ona göre çalışıyoruz. Bunu da takımımız görüyor. Takımımız sahada yürekli ve isteyen geri bildirim veriyor. Genç bir takımız. Bu takım son dakikada 3 puanı kaybetmedi, yarın için önemli ders kazandı. Kaybeden değiliz, kazananız. Bir puana sevinemiyoruz. Bu ligde Hatayspor güzel oyun, geleceğe yönelik potansiyel oyuncularıyla keyifli futbol izlettirecek."
- Kasımpaşa cephesi
Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Barış Kanbak, sıcak havada zorlu bir maç oynadıklarını ifade etti.
İlk yarıda kontrollü oyun oynamayı planladıklarını anlatan Kanbak, rakibe çok fazla topla oynama şansı verdiklerini vurguladı.
Geriye düştükten sonra risk aldıklarına değinen Kanbak, şöyle konuştu:
"Maçın son 10 dakikasında daha baskılı oynadık. Devre arasında bütün herkes sakinleşti. Oyuna yön vermesi gereken taraf bizdik. İkinci yarıda çok fazla gol pozisyonuna girmesek de bunu hissettirmiştik. Çünkü rakibimiz tek plandan gidiyordu. İkinci yarıda biraz daha topla oynayan taraf olduk. Maçın sonuna kadar sonuç bulamadık. Maçın sonunda şanslıydık. Şanslı olduğumuz pozisyonda da gol bulduk. Böyle hava şartlarında iki takım için 1 puan iyidir. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki hafta maçlarımızı geliştirerek devam edeceğiz."
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