Mersin Kızkalesi'nde gurbetçiler turizmi hareketlendirdi

Mersin'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'ni tercih eden gurbetçiler, sezonun hareketli geçmesini sağlıyor.

Denizi, kumlu plajı ve ekonomik otelleriyle tatil sezonunda çok sayıda turisti ağırlayan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, gurbetçiler tarafından da tercih ediliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi, çevresindeki antik kent ve ören yerleriyle de ziyaretçilerine alternatif gezi imkanı sunuyor.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, gazetecilere, yurt dışında yaşayan Türklerin tatil için yurda gelmeleriyle turizmde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bu yıl özellikle İngiltere ve Fransa'da yaşayan gurbetçilerin Kızkalesi'ni tercih ettiğini belirten Öztop, "Gurbetçilerin temmuzun ikinci haftasından sonra bölgeye gelmelerinden dolayı ciddi hareketlilik yaşıyoruz, bölge turizmcilerinin yüzleri gülüyor. Gurbetçiler sayesinde turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Gurbetçilerimiz eylülde de rezervasyonlarını yaptırdı. Kızkalesi'ndeki turistik tesislerdeki doluluk oranı, eylülde de yüzde 50-70 gibi görünüyor." dedi.

Öztop, eylül ayının da turizmciler açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Dinginliği ve sessizliği tercih eden bir kitle var. İşletmeciler olarak eylül ayına hazırız. En güzel tatil eylülde yapılır ve tüm tatilcilerimizi eylülde de Kızkalesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.