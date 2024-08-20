Mersin'de iki ağıla giren kurt 9 koyunu telef etti

Mahalle muhtarı Ramazan Güner de son günlerde mahalleye kurtların sıklıkla geldiğini belirterek, yetkilileri ve hayvancıları önlem almaya davet etti.

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan ağıl sahiplerinden Solak, yaptığı açıklamada, beslediği hayvanların telef olmasına çok üzüldüğünü söyledi.

Kurdun saldırısı sonucu 4'ü Tevek'e, 5'i Solak'a ait 9 koyun telef oldu. Tevek'e ait 2 koyun da yaralandı.

Işıklı Mahallesi'nde bir kurt, Adem Tevek'e ve Zübeyde Solak'a ait ağıllara girdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde aynı mahalledeki iki ağıla giren kurdun saldırdığı koyunlardan 9'u telef oldu, 2'si yaralandı.

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