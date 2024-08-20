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        Mersin'de iki ağıla giren kurt 9 koyunu telef etti

        Mersin'in Silifke ilçesinde aynı mahalledeki iki ağıla giren kurdun saldırdığı koyunlardan 9'u telef oldu, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:41
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        Mersin'de iki ağıla giren kurt 9 koyunu telef etti
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        Mersin'in Silifke ilçesinde aynı mahalledeki iki ağıla giren kurdun saldırdığı koyunlardan 9'u telef oldu, 2'si yaralandı.

        Işıklı Mahallesi'nde bir kurt, Adem Tevek'e ve Zübeyde Solak'a ait ağıllara girdi.

        Kurdun saldırısı sonucu 4'ü Tevek'e, 5'i Solak'a ait 9 koyun telef oldu. Tevek'e ait 2 koyun da yaralandı.

        Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan ağıl sahiplerinden Solak, yaptığı açıklamada, beslediği hayvanların telef olmasına çok üzüldüğünü söyledi.

        Mahalle muhtarı Ramazan Güner de son günlerde mahalleye kurtların sıklıkla geldiğini belirterek, yetkilileri ve hayvancıları önlem almaya davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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