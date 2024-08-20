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        Mersin'de lojistik firmasının kükürt depolama alanında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, lojistik firmasının kükürt depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:46
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        Mersin'de lojistik firmasının kükürt depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, lojistik firmasının kükürt depolama alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Siteler Mahallesi'ndeki lojistik firmasının kükürt depoladığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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