Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1 Eylül'de başlayacak

Etkinlikler kapsamında çeşitli şarkıcılar ve müzik grupları da festivalde sahne alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göksu Parkı'nda 1 Eylül'de başlayacak festivalde halk oyunları grupları gösteri sunacak, çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Mersin'de bu yıl 51. kez düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül'de yapılacak.

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