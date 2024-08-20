Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1 Eylül'de başlayacak
Mersin'de bu yıl 51. kez düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül'de yapılacak.
Mersin'de bu yıl 51. kez düzenlenecek Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali 1-6 Eylül'de yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göksu Parkı'nda 1 Eylül'de başlayacak festivalde halk oyunları grupları gösteri sunacak, çeşitli yarışmalar düzenlenecek.
Etkinlikler kapsamında çeşitli şarkıcılar ve müzik grupları da festivalde sahne alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, festivalle kültür coşkusunun en iyi şekilde yaşanacağını kaydetti.
Festival, 6 Eylül'de sona erecek.
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