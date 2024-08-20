Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan tekvandocu Nafia'dan "altın madalya" sözü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, memleketi Adana'ya gitmek için indiği Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen karşılama programına, milli sporcunun annesi Ayşe ve babası Mehmet Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

İstanbul'dan gelen uçakla Çukurova Havalimanı'na inen Nafia, anne ve babasıyla hasret giderdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar, sporcuya çiçek verdi. Nafia, burada kendisini karşılayanlarla da selamlaştı. Milli sporcu, Paris'te kazandığı bronz madalyayı bir süreliğine annesi Ayşe'nin boynuna astı. - "Ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim" Nafia Kuş Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle karşılanmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini dile getiren Nafia, çalışmaları ve başarılarıyla gelecek kuşaklara ışık olmak istediğini vurguladı.

Adana'da nice şampiyonların yetişeceğine inandığını belirten Nafia Kuş Aydın, şöyle devam etti: "Ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim. Ailem bu sürece en yakın şekilde şahit oldu. Düştüğümde beni yeniden kaldırdılar. Hep bana inandılar ve güvendiler. Dünya şampiyonu olduğumda Adana beni bağrına basmıştı, güzel karşılamıştı. Şimdi olimpiyat madalyasıyla geldim. Yine çok güzel bir karşılama. İlerleyen süreçte olimpiyatlarda altın madalya kazanıp yine buraya ineceğim ve sizleri gururlandırmaya devam edeceğim."