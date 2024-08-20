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        Mersin'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 44 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:49
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        Mersin'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 44 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Tekmen Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden bir gündür haber alınamayan 44 yaşındaki Şuayip Çuha için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Aramalara iz takip köpeği "Temiz" ve vatandaşlar da katıldı.

        En son evinin önünden geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen Şuayip Çuha'nın bulunması için dronla da arama yapılıyor.

        Bölgede çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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