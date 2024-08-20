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        Mersin'de ağaçlık alandan tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alandan saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:32 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:38
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        Mersin'de ağaçlık alandan tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alandan saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine alevler, otoyolda seyir halindeki M.A. idaresindeki 68 ED 880 plakalı saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçradı.

        M.A, çekiciyi dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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