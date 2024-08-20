Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor, Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaştı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 33 yaşındaki uzun forvet Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor, Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 33 yaşındaki uzun forvet Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da kadroda yer alan oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Takımımız tecrübeli oyuncumuz Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaşmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze, tecrübeli oyuncumuza hayırlı olmasını diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini ve başarılarımızı hep birlikte kutlamayı temenni ederiz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Mersin'de ağaçlık alandan tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de ağaçlık alandan tırın dorsesine sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de tarihi geçmiş 70 bin ürün imha edildi
        Mersin'de tarihi geçmiş 70 bin ürün imha edildi
        Mersin'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Mersin'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan tekvandocu Nafia'dan "altın madalya" s...
        Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan tekvandocu Nafia'dan "altın madalya" s...