Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisindeki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Bölgenin sarp arazi yapısı, yangını kontrol altına almaya çalışan ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.
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