Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde akşam saatlerinde başlayan yangına ekipler, 7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle müdahale etti.
Karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Sarp arazi yapısına sahip bölgedeki çalışmalar sürüyor.
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