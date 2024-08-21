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        Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı

        Silifke'de yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:59
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        Mersin'de tropikal meyve guavanın hasadı başladı
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        Silifke'de yetiştirilen tropikal meyve guavanın hasadına başlandı.

        Ziraat mühendisi Mustafa Levent'in 12 yıl önce limona alternatif olarak yetiştirmeye karar verdiği guava meyvesi ağaçlarının dikili olduğu 10 dönümlük arazide hasat yapıldı.

        Yaklaşık 700 ağaçtaki tropikal meyveler dalından özenle toplandı.

        Paketlenen guavalar, kilogramı 25 liradan alıcı buluyor.

        - "En büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi"

        Mustafa Levent, gazetecilere, toplamaya başladıkları guavaların hasadının kasım ayına kadar sürmesini beklediklerini anlattı.

        7 ton civarında ürün elde ettiğini dile getiren Levent, guavanın dalından koparılıp yenebilen bir meyve olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Hasadı da çok kolay çünkü ağaçlarında limon gibi dikeni yok. 50 liranın üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Guava, aslında bir sanayi meyvesi. Dünyada en büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi. Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve. Türkiye'de de büyük dondurma firmalarına ürün verdim. Son derece memnun kaldılar. Böyle güzel bir meyveyi ülkemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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