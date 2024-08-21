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        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda obje bulundu

        Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çok sayıda çeşitli obje ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:32 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:32
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        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çok sayıda obje bulundu
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        Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çok sayıda çeşitli obje ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyaller olduğu bilgisine ulaştı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde Osmanlı arması bulunan 8 altın (Mecidiye), Arapça yazılı 11 metal, 37 sikke, kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük, metal sandık ve haç, çok sayıda takı ile 1000 avro ele geçirdi.

        İkametin bahçesindeki incelemelerde de çoğu parçalanmış 13 motosiklet bulundu.

        Gözaltına alınan H.E.H, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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