Mersin'de silobasa çarpan tırın sürücüsü öldü
Mersin'de, otoyolda silobasa arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'de, otoyolda silobasa arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ebubekir Bayram idaresindeki 33 AJJ 051 plakalı patates yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişeleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kazım Balcı'nın kullandığı 06 CGF 019 plakalı çimento ham maddesi kimyasalı taşıyan silobasa arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın kupa ve dorse kısmı gövdeden ayrıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, sıkıştığı yerden çıkarttıkları tır sürücüsü Bayram'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bayram'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
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