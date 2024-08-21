Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Geçimli Mahallesi'nde elma ve ceviz yetiştirilen bahçede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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