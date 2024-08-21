Mersin'de bahçeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Mut ilçesinde, bahçede çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde, bahçede çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Geçimli Mahallesi'nde elma ve ceviz yetiştirilen bahçede henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Karabağ mevkisindeki ormanlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.