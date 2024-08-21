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        Mersin'de baraj gölüne giren genç boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:23 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:32
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        Mersin'de baraj gölüne giren genç boğuldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Suriye uyruklu İbrahim Hellem (23), İncirlikuyu Mahallesi sınırlarındaki baraj gölü kıyısına gitti.

        Göle giren Hellem'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği bünyesindeki dalgıçlar, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla gölden çıkarılan Hellem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hellem'in cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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