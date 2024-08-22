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        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:53
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        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Oğuzhan Özdemir (26) idaresindeki 33 ARB 669 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kazanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü, bulvarda sürüklendi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Özdemir'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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