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        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı montajlandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:41
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        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde dış koruma kabuğunun alt kısmı montajlandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin dış koruma kabuğunun alt kısmı monte edildi.

        Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 63 metre yüksekliğe sahip metal yapının montajı 10 saat sürdü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, işlemin ünite için önemli olduğunu belirtti.

        Üçüncü nesil nükleer güç ünitelerinin büyük depremlere, kasırgalara, tsunamilere ve şok dalgalarına karşı tasarlanmış yüksek teknolojili güvenlik sistemleriyle donatıldığını anlatan Butckikh, "Dış koruma kabının alt kubbe kısmının başarılı şekilde monte edilmesinin ardından bir sonraki aşamayı Akkuyu NGS inşaatçıları tarafından dış koruma kabının kubbesinin monte edilmesi oluşturacak. Bir araya getirilen bu büyük ölçekli betonarme yapı, nükleer santralin hizmet ömrü boyunca reaktör tesisini dış etkilerden koruyacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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