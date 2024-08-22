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        Hatayspor'da Antalyaspor maçının mesaisi sürüyor

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:35
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        Hatayspor'da Antalyaspor maçının mesaisi sürüyor
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.

        İdmanda, taktik, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

        Basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Galeri
        Galeri

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