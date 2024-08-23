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        İnternetten "görevi tamamla kazanç sağla" vaadiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama

        Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internetten oluşturdukları sisteme dahil olan kişilere verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle 335 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:44
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        İnternetten "görevi tamamla kazanç sağla" vaadiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama
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        Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internetten oluşturdukları sisteme dahil olan kişilere verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle 335 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı çalışmalarını sürdürdü.

        "Sanal devriye" ekiplerince internet üzerinde yapılan incelemelerde, bir siteye üye olan kişilerin sisteme dahil edildiği, kendilerine çeşitli görevler verildiği, görevleri tamamlayınca da kazanç elde edileceği vaadinde bulunulduğu belirlendi.

        Çalışmalarda, sisteme dahil edilen kişilerden yaklaşık 335 bin lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

        Teknik takip sonucu Mersin, Kayseri, İstanbul, Antalya, Kırklareli ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, "görevi tamamla kazanç sağla" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde, suç unsuru niteliğinde çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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