Mersin'de anız yakan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, anız yangını çıkartan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, anız yakılarak bitki ve hayvan türleri ile doğal zenginliklerin tahribine yol açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişiyi anız yaktıkları sırada gözaltına aldı.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
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