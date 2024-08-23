Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde antrenman yaptı.
Savunma, orta saha ve hücum oyuncuları olarak 3 gruba ayrılan Hatay ekibi, Antalyaspor maçının taktik idmanını gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
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