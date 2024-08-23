Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı
Tarsus'ta tırla cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Tarsus'ta tırla cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve kimliği öğrenilemeyen 33 CSD 49 plakalı tırla Ferdi Fodul idaresindeki 01 DT 184 plakalı cip Çöplü Mahallesi Tuzla mevkisinde çarpıştı.
Sağlık ekipleri, sürücü Fodul'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsüyle cipteki 5 kişi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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