Hatayspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde oynadığı 2 maçta 1 puan toplayan Hatayspor, rakibini yenip ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya gidecek.
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