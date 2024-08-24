Mersin'de 4 noktada orman yangını çıkaran tutuklu 2 zanlı birbirini suçladı

SERKAN AVCI - Mersin'de 15 Ağustos'ta, 4 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan 2 şüphelinin, olay günü çalıştıkları mermer şantiyesinden hastaneye gitme bahanesiyle ayrıldıktan sonra motosikletle ilerledikleri noktaları ateşe verdikleri belirlendi.

Silifke ilçesi İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlarda 15 Ağustos'ta çıkan ve aynı gün ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma kapsamında dün tutuklanan R.K ve İ.O'nun eylemine ilişkin yeni bilgilere ve zanlıların jandarmadaki ifadelerine ulaşıldı.

Buna göre, iki şüphelinin olay günü çalıştıkları mermer şantiyesinden hastaneye gitme bahanesiyle ayrılıp motosikletle ilerledikleri 4 güzergahta yangın çıkardıkları belirlendi. Tutuklu şüpheli R.K, ifadesinde, arkadaşı İ.O. ile İmamuşağı Mahallesi'ndeki bir şantiyede mermer işçisi olarak çalıştıklarını anlattı. Olay günü şantiyede yanına gelen İ.O'nun kendisine "Senin elini akrep soktuğunu söyleyip hastaneye gitmek için izin isteyelim" dediğini öne süren R.K, şöyle devam etti: "Aşçıya elimi akrep soktuğunu, tedavi için hastaneye gideceğimizi söyleyerek iş yerinden ayrıldık. Hatta dikkat çekmemesi için motosikletimi İ.O. kullandı. Şantiye sahasından çıktıktan yaklaşık 500 metre sonra İ.O. kenara çekerek 'Al motoru sen sür' dedi. Direksiyona geçtim. Bir süre gittikten sonra İ.O. motosikleti durdurmamı istedi. Daha sonra 'Şurada iş yerine giden elektrik kabloları var. Burayı yakalım. Elektrikler gider. Biz de yarın işe gelmeyiz' diyerek motosikletten indi. Orman içerisine yürüdü. Çakmakla yere eğilerek ormandaki çalıları tutuşturup sonra geri yanıma geldi."

R.K, motosikletle Gülnar-Silifke kara yoluna çıktıktan sonra İ.O'nun yönlendirmesi üzerine Çadırlı Mahallesi istikametine döndüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu yoldan seyrettim. Yaklaşık 500 metre sonra İ.O. tekrar motosikleti durdurmamı istedi. İ.O. motosikletten inerek ormana doğru yürüdü. Yamacı çıktıktan sonra eğilerek çalılıkları tutuşturdu. Sonra tekrar yola devam ettik. Bir süre sonra durduk. Burada sigara ve yanımızda bulunan alkollerden içtik. Sonra Silifke Devlet Hastanesine gidip Acil Servis'ten giriş yaparak sıra aldık. Bunu da iş yerinden sorarlarsa sıra numaramızı göstermek için yaptık. Sıra aldıktan sonra tedavi olmadan Burunucu Mahallesi istikametine seyir ettik. İ.O, oradaki mezbahaneyi geçtikten sonra stabilize yola girip ileride durmamı söyledi. Yanımızda ormanlık alan vardı. İ.O, motosikletten inerek ormana yöneldi. Yaklaşık 30 metre içeri girdi. Ben onu göremiyordum ama yangın çıkarttığını biliyordum. Bir süre sonra yanıma geldi. Tekrar yola çıktık. Tuvalet ihtiyacı için bir yerde durdum. Orada tüm suç, arkadaşım İ.O'ya kalmasın diye ben de bulunduğum bölgeyi çakmakla tutuşturdum. İ.O'nun ilk yangını, iş yerine giden elektrik tellerinin yanması ve işe gelmemek amacıyla çıkardığını biliyorum ancak diğer iki noktayı ne maksatla yaktığını bilmiyorum. Benim yaktığım noktadaki amacım ise tüm suç arkadaşımın üzerine kalmamasıydı."

- "Benim psikolojim bozuk. Yakacağım burayı, ormancılar yatmasın" Tutuklu diğer şüpheli İ.O. ise olay günü iş yerinde kendisini akrep soktuğunu ve R.K'ye birlikte hastaneye gitme teklifinde bulunduğunu ileri sürdü. İş yerinden izin almadan R.K'nin motosikletiyle şantiyeden ayrıldıklarını ileri süren İ.O, "Ben de R.K. de iş yerinde zaman zaman alkol kullanırız. O gün de alkollüydük. İş yerinden çıkarken R.K. motosikleti dikkat çekmemek için benim kullanmamı istedi. Yola çıktıktan 2 kilometre sonra R.K. motosikleti durdurmamı istedi. Yolun sağına motosikleti çektim. R.K. 'Benim psikolojim bozuk. Yakacağım burayı, ormancılar yatmasın' diyerek hemen yolun kenarında çakmakla çalıları ateşe verdi." iddiasında bulundu.

İ.O, alkollü oldukları için trafik polislerine yakalanmamak için farklı güzergahlara doğru hareket ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Çadırlı Mahallesi merkezini geçip yaklaşık 500 metre sonra Gülnar-Silifke kara yoluna varmadan önce R.K. motosikleti durdurdu. 3-5 metre orman tarafına doğru yürüdü. Daha sonra hiçbir şey söylemeden buradaki çalıları da çakmakla tutuşturdu. Tekrar motosiklete bindik. Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra kara yolu üzerinde durduk ve alkol içtik. Daha sonra tekrar yola çıktık. Normal kara yolunu kullandık. Amacımız hastaneye ulaşmaktı ancak R.K. bir süre sonra tekrar motosikleti durdurdu. Yine hiçbir şey söylemeden motosikletten indi ve yol kenarından ormana doğru yürüdü. Çakmağıyla oradaki çalıları da tutuşturdu. Ben yine motosikletin başında bekliyordum. Aşırı alkollü olduğumdan dolayı kendisine tepki veremiyordum. Tekrar hastane istikametine yöneldik ancak başka bir yerde de arka yola girdik. R.K. yeniden motosikletten indi. Ormana girerek oradaki çalıları da yaktı. Sonra Silifke Devlet Hastanesine gittik. İş yerinden izin aldığımız için acilden giriş yaptırdık ancak tedavi olmadan geri döndük. Beni eve bıraktı. R.K'nin orman yakma eylemini neden yaptığını bilmiyorum. Bana söylediği kadarıyla eşiyle ayrılma aşağındaydı. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorum. Ayrıca R.K. sürekli alkol alır ve uyuşturucu kullanır. Olay günü de iş yerinden ayrılmadan önce esrar içtiğini biliyorum."

- Silifke ilçesindeki 4 noktada çıkan yangınlar Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 15 Ağustos'ta insansız hava aracıyla (İHA) yapılan kontrollerde, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyuncu mahallelerindeki ormanlık alanlardan duman yükseldiği belirlenmiş, alana Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirilmişti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 noktadaki yangınlar söndürülmüştü. İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan geniş çaplı çalışma kapsamında, özel ekip oluşturularak yangın çıkan mevkilerdeki güvenlik kameralarına ait görüntüler incelenmişti.