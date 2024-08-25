Mersin'de nar üreticisinin hasat mesaisi başladı

Çiftçi Kübra Doğan da güneşten etkilenmemek için hasada sabah erken saatlerde başlayıp öğlen sonlandırdıklarını anlattı.

Ürünlere yurt dışından talep olduğunu belirten Ata, "Dalında kilogramı 30 liraya verdiğimiz ürünler Hollanda, İngiltere ve Polonya'ya gidiyor. Bu yıl 35 dönüm bahçemden 40 ton rekolte bekliyorum." dedi.

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