Mersin'de Gençlik ve Spor Festivali yapıldı

Mersin'de "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından organize edilen festival, Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşti.

Festival için bilek güreşi, körling, basketbol, futbol, masa tenisi, dart gibi spor branşları ile çeşitli atölye çalışmalarının yapılabildiği alanlar oluşturuldu.

Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, çocuklarıyla organizasyon bünyesindeki etkinliklere katıldı.