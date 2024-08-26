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        Mersin'de 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Mersin'de hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:29
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        Mersin'de 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Mersin'de hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubelerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 7 farklı suçtan da aranan E.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu yeri tespit edilen hükümlü, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

        Hükümlü E.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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