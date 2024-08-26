Mersin'de 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Mersin'de hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü yakalandı.
Mersin'de hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "uyuşturucu ticareti" hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubelerince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 7 farklı suçtan da aranan E.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu yeri tespit edilen hükümlü, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.
Hükümlü E.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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