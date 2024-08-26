Mersin'de bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katil zanlısı yakalandı

Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp olarak aranan matematik öğretmeni Demir'in (47) dün Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık dairede öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

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