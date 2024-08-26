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        Mersin'de bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katil zanlısı yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:06
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        Mersin'de bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katil zanlısı yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp olarak aranan matematik öğretmeni Demir'in (47) dün Yemişkumu Mahallesi'ndeki yazlık dairede öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

        Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. olduğunu tespit etti.

        Demir'in kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kalan zanlının Konya'ya gittiği belirlendi.

        Kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.O, işlemleri için Erdemli ilçesine getirildi.

        Demir'in cenazesinin, otopsinin ardından Karaman'da defnedileceği öğrenildi.

        Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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