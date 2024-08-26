Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular koşu yaparken, diğerleri ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.
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