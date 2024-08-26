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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:17
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        Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mersin'de Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular koşu yaparken, diğerleri ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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