Hatayspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular koşu yaparken, diğerleri ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

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