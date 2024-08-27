Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

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