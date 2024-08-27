Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı.
Kazı alanlarında jeneratör, hilti, dedektör, kürek, matkap ve elektrik kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.