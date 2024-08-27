Gülnar'da yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı açıldı

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı da katıldı.

Açılışın da bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirten Önge, 5 gün sürecek programa vatandaşları davet etti.

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