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        Gülnar'da yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı açıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:00
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        Gülnar'da yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı açıldı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı hizmete girdi.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, açılış töreninde, belediyenin 100. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

        Açılışın da bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirten Önge, 5 gün sürecek programa vatandaşları davet etti.

        Konuşmanın ardından gölet ve mesire alanının açılışı yapıldı.

        Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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