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        Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı ambulansta doğdu

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de 5 yıl önce hastaneye götürülürken oğlunu ambulansta dünyaya getiren Nesrin Gümüş, ikiz bebeklerini de sağlık kuruluşuna ulaşamadan 112 ekibinin yardımıyla yolda doğurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:01
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        Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı ambulansta doğdu
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de 5 yıl önce hastaneye götürülürken oğlunu ambulansta dünyaya getiren Nesrin Gümüş, ikiz bebeklerini de sağlık kuruluşuna ulaşamadan 112 ekibinin yardımıyla yolda doğurdu.

        Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Gümüş'ün 11 Temmuz'da doğum sancısı tuttu.

        Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine 29 haftalık hamile kadının evine Mezitli 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan ekip yönlendirildi.

        Acil tıp teknisyeni Osman Özer'in kullandığı ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Gümüş'ün erken doğum nedeniyle riskli olduğunu değerlendiren paramedik Fatma Üçüncü ve Zeynep Öztürk, aracı hızlıca doğuma hazırladı.

        Sancıları artan anne, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle ikiz bebeklerini yolda dünyaya getirdi.

        Furkan ve Seher ismi verilen prematüre ikizler, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kuvöze alındı.

        - Ambulans sürücüsü 5 yıl arayla iki doğuma tanık oldu

        Taburcu edilen bebekleriyle buluşan Nesrin Gümüş'ün, 2019'da yine Özer'in kullandığı ambulansla hastaneye götürülürken sağlık personelinin yardımıyla oğlu Erhan'ı doğurduğu da anlaşıldı.

        Sağlık çalışanları Özer, Üçüncü ve Öztürk, anne Gümüş ile bebeklerini evlerinde ziyaret etti.

        Osman Özer, AA muhabirine, aynı annenin iki doğumuna ambulansta tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

        Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Özer, "Doğum başladığında aracı durdurdum. Meslek hayatımda karşılaştığım iki doğum da aynı anneydi. İki doğumda da bebekler gözlerini ambulansta, kucağımızda açtı." dedi.

        - "İkiz bebeklerim olduğu için o an aynı duyguyu tekrar yaşadım"

        Paramediklerden Fatma Üçüncü, doğuma şahitlik etmenin unutulmaz bir an olduğunu belirterek, olay gününü şöyle anlattı:

        "Komuta merkezinden doğum anonsu aldık. Sağlıkçı arkadaşımız Osman Özer, annenin daha önce doğumuna gittiği için adresi biliyordu. Hemen eve gittik. Annenin ağrısı ve sancısı vardı. Hastayı ambulansa alıp gerekli sağlık kontrollerini yaptık. İlk olarak kız, sonra oğlan çocuğu dünyaya geldi. Kızı kucağıma aldım. İkiz bebeklerim olduğu için o an aynı duyguyu tekrar yaşadım. Onları sağlıklı görmek çok güzel duygu."

        Zeynep Öztürk de ilk kez ambulansta doğumla karşılaştığını, panik olan anneyi sakinleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

        İkiz bebeğin kendileri için sürpriz olduğunu dile getiren Öztürk, "İlk doğumu gerçekleştirdikten sonra anne 'İkincisi de geliyor' dedikten sonra heyecanlandık. Annenin yaşı, doğum sayısı, ikiz gebelik ve erken doğum riskleri olmasına rağmen doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Anneden sağlık ekibine teşekkür

        10 çocuk annesi Nesrin Gümüş, bebeklerini kucağına aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Ekibe teşekkür eden Gümüş, "Benimle ilgilenen sağlık ekibi çok anlayışlıydı. Biraz heyecanlandığım için sakinleştirdiler. Allah razı olsun bizi ziyaret ettiler." dedi.

        Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, aileyi ve sağlık ekibini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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