Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katil zanlısı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kadın öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de bıçaklanarak öldürülen öğretmenin katil zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kadın öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Matematik öğretmeni Derya Demir'in (47), 25 Ağustos'ta yazlık dairede öldürülmesine ilişkin dün Konya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmen arkadaşı M.O'nun Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadın, 25 Ağustos'ta babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısının, Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. olduğu tespit edilmiş, Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli işlemleri için ilçeye getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Kelenderis Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık kalenin ortaya çıkarılması hede...
        Kelenderis Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık kalenin ortaya çıkarılması hede...
        Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı amb...
        Yine hastaneye yetişemedi, ikizleri 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı amb...
        Mersin'de define arayanlara suçüstü; 11 gözaltı
        Mersin'de define arayanlara suçüstü; 11 gözaltı
        Gülnar'da yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı açıldı
        Gülnar'da yapımı tamamlanan gölet ve mesire alanı açıldı
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı
        Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Mersin'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi