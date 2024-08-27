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        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan adlarını taşıyan tesiste sporcularla buluştu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:08 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:08
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        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan adlarını taşıyan tesiste sporcularla buluştu
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

        Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde başladı.

        Organizasyonda farklı illerden katılan 455 sporcu, resmi antrenmanların ardından atışlarını yaptı.

        Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da kompleksi ziyaret etti, sporculara başarı diledi.

        Çolakoğlu, Dikeç ve Tarhan, havalı silahlar müsabakalarında dereceye giren genç sporculara madalyalarını verdi.

        Törenin ardından gazetecilere konuşan Çolakoğlu, yarışmaya katılan sporculardan 5'inin Türkiye'yi Dünya Gençler Şampiyonası'nda temsil edeceğini söyledi.

        Kompleksin, dünyadaki en iyi atıcılık tesislerinden biri olduğunu belirten Çolakoğlu, "Yarışmalarımız devam edecek. İnşallah yeni Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhanlar yetiştireceğiz." diye konuştu.

        - Tesis amirliği yaptığı poligona olimpiyat ikincisi olarak döndü

        Yusuf Dikeç de 7 yıl tesis amirliği yaptığı poligona adının verilmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.

        Genç sporcularla bir araya geldiklerini dile getiren milli sporcu, şöyle konuştu:

        "Gençlerimize güveniyor, başarıları daha üst seviyelere çıkaracaklarına inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok. Bizleri aralarında görmeleri onlar için motive kaynağı. Gençlere idol olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gençlerimize şunu söylüyorum, ülkeye hizmet etmenin çok değişik yolları var yeter ki kalbinizden anne, gönlünüzden ülke sevgisini eksik etmeyin. Ülkeyi bir yerlere taşımak için el ele vermemiz gerekiyor. Gençlerimize güvenim sonsuz. Ülkemizi üst seviyeye taşıyacaklardır."

        Şevval İlayda Tarhan da adının verildiği tesiste bulunmanın sevincini yaşadığını kaydetti.

        Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası, 1 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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