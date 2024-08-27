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        Mersin'de devrilen taş yüklü kamyon yandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrildikten sonra alev alan taş yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:30
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        Mersin'de devrilen taş yüklü kamyon yandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrildikten sonra alev alan taş yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        F.Y. idaresindeki 01 AJ 929 plakalı taş yüklü kamyon, D-750 kara yolunun Sağlıklı mevkisinde şarampole devrilerek alev aldı.

        Sürücü araçtan çıkarken, bölgeye ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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