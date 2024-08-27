Mersin'de devrilen taş yüklü kamyon yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrildikten sonra alev alan taş yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrildikten sonra alev alan taş yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.
F.Y. idaresindeki 01 AJ 929 plakalı taş yüklü kamyon, D-750 kara yolunun Sağlıklı mevkisinde şarampole devrilerek alev aldı.
Sürücü araçtan çıkarken, bölgeye ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.
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