Mersin'de görev yaptığı apartmandaki daireden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İkametteki aramalarda çalınan ziynet eşyaları bir kısmı ve döviz ele geçirdi.

Teknik takip sonucu hırsızlık şüphelisinin, apartman görevlisi olarak çalışan C.T. olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir apartmandaki daireden yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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